Волочкова распустилась в Латвии

Балерину поймали за довольно непривычным занятием

Светская львица слегка смущена. Да это и понятно. Ее главная деятельность требует строгого воздержания в пище, а тут такое. Анастасия показалась не где-нибудь, а в гастрономическом отделе, и не с пустыми руками.

Фото уже опубликовано в соцсети. На нем балерина держит корзинку, в которой на листе зеленого салата красуется длиннющая сосиска.

"Никогда не ем сосиски. Но тут сама атмосфера располагает", – будто оправдывается Анастасия.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 10, 2018 в 12:27 PST

Впрочем, гастрономическими удовольствиями она делилась не раз. То напишет, как "Сережа Астахов посягал" на ее "салатные листики". И упомянет при этом, что "все украшения прибалтийских блюд являются" ее "едой".

То тарелку аппетитного супчика на столе сфотографирует. И отметит, что это "красивое и вкусное начало дня".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 9, 2018 в 2:45 PST

А то и в пищевых изысках признается. Якобы ей "шиньон нужно было забрать, изготовленный к гастролям по Прибалтике", а вместо этого она попала "на душевный домашний вечер с шампанским".

Но вообще Анастасия старается правильно питаться. У нее на столе чаще бывает чай и салаты, а иногда - "безе-самое легкое и самое балетное пирожное".