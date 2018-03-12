Волочкова распустилась в Латвии
Светская львица слегка смущена. Да это и понятно. Ее главная деятельность требует строгого воздержания в пище, а тут такое. Анастасия показалась не где-нибудь, а в гастрономическом отделе, и не с пустыми руками.
Фото уже опубликовано в соцсети. На нем балерина держит корзинку, в которой на листе зеленого салата красуется длиннющая сосиска.
"Никогда не ем сосиски. Но тут сама атмосфера располагает", – будто оправдывается Анастасия.
Впрочем, гастрономическими удовольствиями она делилась не раз. То напишет, как "Сережа Астахов посягал" на ее "салатные листики". И упомянет при этом, что "все украшения прибалтийских блюд являются" ее "едой".
То тарелку аппетитного супчика на столе сфотографирует. И отметит, что это "красивое и вкусное начало дня".
А то и в пищевых изысках признается. Якобы ей "шиньон нужно было забрать, изготовленный к гастролям по Прибалтике", а вместо этого она попала "на душевный домашний вечер с шампанским".
Но вообще Анастасия старается правильно питаться. У нее на столе чаще бывает чай и салаты, а иногда - "безе-самое легкое и самое балетное пирожное".
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