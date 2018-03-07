Волочковой досталось несметное богатство
Стало известно о тайном брачном соглашении между Анастасией Волочковой и отцом ее дочери Игорем Вдовиным. Информацией с общественностью поделился бывший водитель и помощник балерины Александр Скиртач, обвиненный ею в мошенничестве и находящийся сейчас в СИЗО.
В документе от 2009 г., составленном бизнесменом Вдовиным, говорится о $30 тыс., которые он ежемесячно выделяет Волочковой. Эти средства идут "на питание, содержание квартиры в Москве, аренду офиса артистки, зарплату ее команды, а также затраты на нянь, водителя и прочий персонал", пишет сайт "Комсомольская правда".
Помимо этого, рассказал Скиртач, у балерины в собственности имеются 24 квартиры: в Санкт-Петербурге (56,8 млн руб.), в Москве (111,8 млн руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн рублей). Также среди недвижимости оказались и 22 квартиры в Астрахани в элитном ЖК.
На момент составления договора дом еще не был достроен, и Вдовин предложил бывшей жене несколько вариантов распоряжения недвижимым имуществом. "Ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30% годовых", – пообещал он.
С учетом того, что однушка в этом ЖК стоит 2,5 млн руб., вся астраханская недвижимость тянет на 55 млн рублей. Общий же бюджет звездной балерины равен по самым скромным подсчетам 244 млн рублей.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин официально женаты не были. Их брак, оформленный в 2007 г., оказался фиктивным. В 2005 г. у них родилась дочь, которую балерина воспитывает теперь сама, отмечает EG.RU.
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина