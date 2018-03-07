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Волочковой досталось несметное богатство

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Звездная балерина тратит огромные деньги, не считая

Стало известно о тайном брачном соглашении между Анастасией Волочковой и отцом ее дочери Игорем Вдовиным. Информацией с общественностью поделился бывший водитель и помощник балерины Александр Скиртач, обвиненный ею в мошенничестве и находящийся сейчас в СИЗО.  

В документе от 2009 г., составленном бизнесменом Вдовиным, говорится о $30 тыс., которые он ежемесячно выделяет Волочковой. Эти средства идут "на питание, содержание квартиры в Москве, аренду офиса артистки, зарплату ее команды, а также затраты на нянь, водителя и прочий персонал", пишет сайт "Комсомольская правда".

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Помимо этого, рассказал Скиртач, у балерины в собственности имеются 24 квартиры: в Санкт-Петербурге (56,8 млн руб.), в Москве (111,8 млн руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн рублей). Также среди недвижимости оказались и 22 квартиры в Астрахани в элитном ЖК.

На момент составления договора дом еще не был достроен, и Вдовин предложил бывшей жене несколько вариантов распоряжения недвижимым имуществом. "Ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30% годовых", – пообещал он.

С учетом того, что однушка в этом ЖК стоит 2,5 млн руб., вся астраханская недвижимость тянет на 55 млн рублей. Общий же бюджет звездной балерины равен по самым скромным подсчетам 244 млн рублей.  

 Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин официально женаты не были. Их брак, оформленный в 2007 г., оказался фиктивным. В 2005 г. у них родилась дочь, которую балерина воспитывает теперь сама, отмечает EG.RU

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