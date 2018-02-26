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Над экс-водителем Волочковой издеваются сокамерники

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Жена бывшего подчиненного балерины умоляет ее о прощении

Несколько месяцев назад Волочкова обвинила своего бывшего водителя Александра Скиртача в краже крупной суммы денег. Речь шла о сумме с шестью нулями.  

По словам балерины, мужчина имел доступ к гонорарам от ее концертов и часть из них просто клал в свой карман. В данный момент он содержится в следственном изоляторе Москвы. Его жена София переживает за его безопасность. По мнению женщины, со стороны следствия на Александра оказывается давление с целью получения признательных показаний.  

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"София думает, что у Волочковой есть связи, благодаря которым та и третирует ее мужа. Последней каплей стало известие о том, что любимого несколько раз сильно избили. Супруга опасается за его здоровье", – рассказала Катя Гордон, в юридическую компанию которой и обратилась жена Скиртача, цитирует StarHit.  

Женщина пыталась достучаться и до самой Волочковой с просьбой зарыть топор войны, но та осталась глуха.  

"Она настроена категорично, враждебно – ни прощать, ни помогать не собирается", – добавила Гордон.

В свое время танцовщица заявила, что сделает все, чтобы ее обидчик понес заслуженное наказание. И, судя по всему, отступать от своих слов она не собирается

Денис Звягин
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