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Волочкова показала шпагат в крошечных трусиках

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Балерина занимается на отдыхе любимым делом - демонстрирует отличную растяжку

42-летняя Волочкова выложила на своей странице в Instagram очередное смелое фото в жанре "шпагат на отдыхе".

На этот раз она растянулась на фоне небоскреба в ОАЭ, демонстрируя отличную физическую форму и микроскопическое бикини салатового цвета.

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"Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой", – гласит подпись артистки к фотографии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)


Предыдущий шпагат балерина показала на водном катере во время январского отдыха на Мальдивах. Бикини на ней в тот раз было значительно более целомудренным.

Между тем подписчики Волочковой в Instagram устали от ее фирменных шпагатов и на очередное фото отреагировали в основном недоброжелательно.

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