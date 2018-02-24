Волочкова показала шпагат в крошечных трусиках

Балерина занимается на отдыхе любимым делом - демонстрирует отличную растяжку

42-летняя Волочкова выложила на своей странице в Instagram очередное смелое фото в жанре "шпагат на отдыхе".

На этот раз она растянулась на фоне небоскреба в ОАЭ, демонстрируя отличную физическую форму и микроскопическое бикини салатового цвета.

"Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50 метровой", – гласит подпись артистки к фотографии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 9:47 PST

Предыдущий шпагат балерина показала на водном катере во время январского отдыха на Мальдивах. Бикини на ней в тот раз было значительно более целомудренным.

Между тем подписчики Волочковой в Instagram устали от ее фирменных шпагатов и на очередное фото отреагировали в основном недоброжелательно.

