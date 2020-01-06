Народ жутко перепугался, увидев лишь половину балерины

Главный "рабочий инструмент" роскошной танцовщицы пострадал на отдыхе.

Анастасия Волочкова щедро делится снимками из экзотического отпуска. Звезда нежится на пляжах Таиланда и продолжает драконить завистников, делая шпагаты в самых разнообразных местах. Одним из последних достижений красотки стала растяжка в гамаке.

Волочкова показала фото в своем Инстаграм. На снимке знаменитость застыла в своей фирменной позе, забравшись в сетку, которая провисла почти до пола. Видимо, из-за плохого освещения пользователи разглядели лишь половину Волочковой и жутко перепугались, решив, что Настя лишилась ног. Танцовщицу засыпали комментариями. К счастью, с балериной все в порядке – позже она выложила видео, где позирует целая, стоя в морских волнах.

"Господи боже мой, смотрю половина Волочковой, аж испугалась", "Фото не красивое, как будто без ног", "Я вот тут подумала, а что если под таким наркозом как у Анастасии на шпагат может сесть любой?" "Опять штопор в верхнем положении..."

– написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Волочкова спровоцировала скандал, "похоронив" актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком.