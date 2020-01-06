Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Под наркозом": Волочкову лишили ног

"Под наркозом": Волочкову лишили ног
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Народ жутко перепугался, увидев лишь половину балерины

Главный "рабочий инструмент" роскошной танцовщицы пострадал на отдыхе.

Анастасия Волочкова щедро делится снимками из экзотического отпуска. Звезда нежится на пляжах Таиланда и продолжает драконить завистников, делая шпагаты в самых разнообразных местах. Одним из последних достижений красотки стала растяжка в гамаке.

Волочкова показала фото в своем Инстаграм. На снимке знаменитость застыла в своей фирменной позе, забравшись в сетку, которая провисла почти до пола. Видимо, из-за плохого освещения пользователи разглядели лишь половину Волочковой и жутко перепугались, решив, что Настя лишилась ног. Танцовщицу засыпали комментариями. К счастью, с балериной все в порядке – позже она выложила видео, где позирует целая, стоя в морских волнах.

"Господи боже мой, смотрю половина Волочковой, аж испугалась", "Фото не красивое, как будто без ног", "Я вот тут подумала, а что если под таким наркозом как у Анастасии на шпагат может сесть любой?" "Опять штопор в верхнем положении..."

– написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Волочкова спровоцировала скандал, "похоронив" актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как она достала со своим шпагатом
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей