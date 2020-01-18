Формы ведущей шоу "Дом-2" стали выглядеть больше

Ольга Бузова отдыхает за границей вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Впервые за долгое время в центре обсуждений оказалась не ее личная жизнь, а ее фигура. В социальных сетях уверены, что грудь телезвезды стала выглядеть больше и сексуальнее.

Свои формы Бузова еще раз продемонстрировала в бассейне, где прикрыла бюст длинными нитками от сережек. Под соблазнительным фото поклонники гадают, неужели Бузова решилась на пластическую операцию? Сама Ольга на слухи не реагирует, а ее возлюбленный над комментариями и вовсе смеется.

"Я так и знал! Я так и думал! Понятно все с тобой. Сделала грудь себе", – с сарказмом говорил Манукян на видео с Бузовой.

Комментируют фото Бузовой из бассейна и пользователи:

"Откуда взялась грудь?", "Грудь стала больше", "Увеличила все-таки", "Откуда грудь? Ты сделала грудь?", "Как только сделала что-то с грудями, немного появились, теперь будет почти голая только их показывать)".

Скорее всего, к пластическим хирургам Бузова не обращалась. Телезвезда не раз заявляла, что ей нравится ее небольшой бюст. Также непонятно, когда бы ведущая успела лечь под нож врача – все время она находится под наблюдением своих подписчиков в Инстаграм.

"Она не делала грудь! Успокойтесь! Все фотки, это игра бликов теней и солнца и ракурсов", – объясняет Telegram-канал Yobajur.

Ранее Ольга Бузова выложила видео из бассейна в сексуальном купальнике и развалилась на улице в коротком наряде.