После странных снимков звезду "Дома-2" обвинили в злоупотреблении алкоголем

Ольга Бузова решила устроить на отдыхе сексуальную фотосессию. Она намочила волосы и в коротком платье поползала у бассейна. Поклонники задумку артистки не оценили и предположили, что та накануне выпила много спиртного, а теперь пытается справиться с похмельем.

"Когда еще пьяный после новогодних праздников", "Оль, ну ты и наклюкалась вчера", "Похмелье тяжелое", "Подняться не можешь", "Бузова, хватит уже валятся на полу", "Выражение лица, как после пьянки", – жестко высказались комментаторы.

Пока одни россияне смеются над звездой, другие ее защищают. Фанаты ведущей "Дома-2" считают, что певицу подвел фотограф, который не подсказал ей, как совсем не привлекательно она выглядит в такой позе. При этом в красоте знаменитости они не сомневаются.

"Вот что значит натуральная красота", "Неземная красотка", "Такая ты мне нравишься больше", "Фотка огонь", "Неудачная поза для фото и фотограф подвел", "На последней фото как будто бы умираешь", "Ощущение что упала и пытаешься встать. "Как будто из фильма для взрослых кадр", – высказали мнения подписчики Бузовой.

Сейчас Ольга Бузова отдыхает в Таиланде с возлюбленным – Давидом Манукяном. Роскошный отпуск оплачивает именно звезда, пишет телеканал "360".

В интернете не перестают появляться слухи о скорой свадьбе Ольгит Бузовой и ее избранника. Сами влюбленные информацию не подтверждают, но и не отрицают – что только подогревает внимание общественности.