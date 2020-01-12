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Полуголая Бузова покаталась на любовнике

Полуголая Бузова покаталась на любовнике
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" понежилась с блогером в бассейне

Ольга Бузова, а вслед за ней и Давид Манукян, отправились в Таиланд отдыхать. Красавица-певица наслаждается заслуженным отдыхом и обществом своего возлюбленного. Пара начала очередной день в жаркой стране с посещения бассейна.

Бузова опубликовала в Инстаграм-историях несколько видео, как Манукян держит ее на руках в бассейне. Блогер плавно катал свою возлюбленную из стороны в сторону. Ведущая "Дома-2" же снимала все на камеру.

"Я не каблук, вы не подумайте", – пошутил Манукян, которому тут же ответила Бузова.

"Это просто любовь", – объяснила артистка своим подписчикам, с чем блогер и согласился.

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/buzova86

Не забыла Бузова порадовать своих поклонников, детально показав свою точеную фигуру. Крошечное бикини красного цвета с пайетками позволило фанатам по достоинству оценить упругую грудь своей любимицы.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

"Красотка", "Богиня", "Оля, ты шикарна", "Фигура огонь", "Тигрица", "Стройняшка", – восхищаются поклонники подтянутым телом Бузовой. 

Полина ИВАНОВА

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