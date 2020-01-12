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Милена Безбородова опубликовала в Инстаграм фото, сделанное около бассейна на Сейшелах. В кадре звезда "Дома-2" позирует в ярком бикини, здрав ногу и руку и томно прикрыв глаза. Снимок восхитил поклонников девушки.
"Хотим полететь в отпуск. Сделать себе и Леше подарок на наши дни рождения. У нас разница в них один месяц! Мы выбираем куда полететь и отдохнуть",
– подписала кадр Безбородова, обратившись с поклонником с просьбой посоветовать, куда можно отправиться.
Многие поклонники порекомендовали Милене Израиль и Египет. Другие фанаты обратили внимание на пышный бюст в розовом лифе, плоский живот и подтянутые ноги Безбородовой.
"Миленочка выглядишь сногшибательно. Молодец", "Очень красивая", - отметили подписчики.
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