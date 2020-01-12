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Звезда "Дома-2" в трусах-веревочках задрала ногу

Звезда "Дома-2" в трусах-веревочках задрала ногу
Милена Безбородова. Фото: www.instagram.com/buff_tipsy/
Участница телестройки похвалилась пышными формами

Милена Безбородова опубликовала в Инстаграм фото, сделанное около бассейна на Сейшелах. В кадре звезда "Дома-2" позирует в ярком бикини, здрав ногу и руку и томно прикрыв глаза. Снимок восхитил поклонников девушки.

"Хотим полететь в отпуск. Сделать себе и Леше подарок на наши дни рождения. У нас разница в них один месяц! Мы выбираем куда полететь и отдохнуть",

– подписала кадр Безбородова, обратившись с поклонником с просьбой посоветовать, куда можно отправиться.

Многие поклонники порекомендовали Милене Израиль и Египет. Другие фанаты обратили внимание на пышный бюст в розовом лифе, плоский живот и подтянутые ноги Безбородовой.

"Миленочка выглядишь сногшибательно. Молодец", "Очень красивая", - отметили подписчики. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ИВАНОВА

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