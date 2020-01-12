Участница телестройки похвалилась пышными формами

Милена Безбородова опубликовала в Инстаграм фото, сделанное около бассейна на Сейшелах. В кадре звезда "Дома-2" позирует в ярком бикини, здрав ногу и руку и томно прикрыв глаза. Снимок восхитил поклонников девушки.

"Хотим полететь в отпуск. Сделать себе и Леше подарок на наши дни рождения. У нас разница в них один месяц! Мы выбираем куда полететь и отдохнуть",

– подписала кадр Безбородова, обратившись с поклонником с просьбой посоветовать, куда можно отправиться.

Многие поклонники порекомендовали Милене Израиль и Египет. Другие фанаты обратили внимание на пышный бюст в розовом лифе, плоский живот и подтянутые ноги Безбородовой.

"Миленочка выглядишь сногшибательно. Молодец", "Очень красивая", - отметили подписчики.