Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Натягивала до подмышек": Бородину унизили за фото в бабушкиных трусах

"Натягивала до подмышек": Бородину унизили за фото в бабушкиных трусах
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Известная блогер раскритиковала звезду шоу "Дом-2"

Бессменная ведущая телестройки подверглась нападкам Лены Миро. Звезде интернета не понравилось фото Ксении Бородиной с отдыха, на котором та позировала в высоких трусах.

Миро стала унижать ведущую "Дома-2", указывая на "отвратительные" бедра. Тело девушки далеко от идеала из-за вредных привычек, заявила блогер.

"Ксения так старательно прятала сало на животе под глухими бабушкиными трусами, так упорно натягивала эти самые трусы до подмышек, чтобы визуально удлинить короткие ноги, что оставила без внимания бедра. А бедра у нее, на мой взгляд, просто отвратительны. Рыхлые, бугристые, теткины бедра – прямое свидетельство образа жизни Бородиной", – высказалась Лена.

 

 

С мнением блогера согласились многие подписчики Бородиной в Инстаграм. Однако поклонникам звезды "Дома-2" ее фигура кажется идеальной.

"Прекрасна во всем и всегда", "Очень красивая", "Идеальная", "Худышка", "Нереально энергичная женщина", "Фигура обалденная!" – похвалили они любимицу.

Ранее ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина задрала платье перед фотографом.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей