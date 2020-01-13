Известная блогер раскритиковала звезду шоу "Дом-2"

Бессменная ведущая телестройки подверглась нападкам Лены Миро. Звезде интернета не понравилось фото Ксении Бородиной с отдыха, на котором та позировала в высоких трусах.

Миро стала унижать ведущую "Дома-2", указывая на "отвратительные" бедра. Тело девушки далеко от идеала из-за вредных привычек, заявила блогер.

"Ксения так старательно прятала сало на животе под глухими бабушкиными трусами, так упорно натягивала эти самые трусы до подмышек, чтобы визуально удлинить короткие ноги, что оставила без внимания бедра. А бедра у нее, на мой взгляд, просто отвратительны. Рыхлые, бугристые, теткины бедра – прямое свидетельство образа жизни Бородиной", – высказалась Лена.

С мнением блогера согласились многие подписчики Бородиной в Инстаграм. Однако поклонникам звезды "Дома-2" ее фигура кажется идеальной.

"Прекрасна во всем и всегда", "Очень красивая", "Идеальная", "Худышка", "Нереально энергичная женщина", "Фигура обалденная!" – похвалили они любимицу.



Ранее ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина задрала платье перед фотографом.