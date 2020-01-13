Ведущая телешоу опубликовала видео со скандальной участницей

Ольга Рапунцель – одна из самых ярких участниц проекта "Дом-2". Сейчас звезда снова оказалась в центре внимания из-за ролика, который разозлил зрителей. В нем слышно, как девушка кричит и психует из-за мужа, который не может записать ее на видео для соцсетей.

В итоге ей несколько раз пришлось говорить на камеру один и тот же текст, при этом результатом она так и не осталась довольна. Поклонники "Дома-2" смогли посмотреть видео благодаря Ксении Бородиной, которая разместила его в своем Инстаграм.

"Когда пытаешься снять красиво, а тот, кто снимает, сильно подводит тебя. Узнаете себя блогеры?" – подписала ролик ведущая телестройки.

Мнения комментаторов разделились: многие девушки сочувствуют Ольге Рапунцель и написали, что сами часто сталкиваются с такой проблемой, другие раскритиковали звезду "Дома-2". По их мнению, она ведет себя фальшиво.

"Как же я тебя понимаю", "Очень смешно", "Ненормальная по жизни, а не блогер", "Очень она Бузову напоминает, уж простите", "Я бы ее уже на третий раз стукнула, вредина", "Терпения мужику", "Бедный Димка", "Нервы на пределе", "Искренности ноль", "Ненормальная", "Вся жизнь показуха у них", "Фальшивые", "я бы ей эту рульку уже на бошку одела", – высказались в соцсети.

Ранее Ольгу Рапунцель унизили после секс-скандала.