Звезда непринужденно присела в бассейне

Ольга Орлова вновь поделилась с поклонниками лучезарным фото из Таиланда. Закрытый наглухо купальник без бретелей плотно обтянул прелести звезды и позволил рассмотреть ее соски. Увиденное понравилось далеко не всем, и телеведущую немедленно раскритиковали.

"Где лифчик?!", "Оля, ты совсем, что ли? Давай еще на порнохабе выложи видос", "Опять эти большие соски", – написали возмущенные интернет-пользователи на страничке Орловой в Инстаграм.

Однако большинству подписчиков фотография звезды очень понравилась: "Четенько, хорошая форма", "Красоточка. Бомбическая прелесть. Сосочки вообще огонь", "Оля, выглядите великолепно!!!", "Шикарная!!!!", "Фото– Райское наслаждение", "Какая фигурка" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Это не первый снимок, на котором можно в подробностях рассмотреть грудь звезды.