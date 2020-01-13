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Ведущая "Дома-2" сверкнула сосками

"Где лифчик?": ведущую "Дома-2" пристыдили за торчащие соски
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезда непринужденно присела в бассейне

Ольга Орлова вновь поделилась с поклонниками лучезарным фото из Таиланда. Закрытый наглухо купальник без бретелей плотно обтянул прелести звезды и позволил рассмотреть ее соски. Увиденное понравилось далеко не всем, и телеведущую немедленно раскритиковали.

"Где лифчик?!", "Оля, ты совсем, что ли? Давай еще на порнохабе выложи видос", "Опять эти большие соски", – написали возмущенные интернет-пользователи на страничке Орловой в Инстаграм.

Однако большинству подписчиков фотография звезды очень понравилась: "Четенько, хорошая форма", "Красоточка. Бомбическая прелесть. Сосочки вообще огонь", "Оля, выглядите великолепно!!!", "Шикарная!!!!", "Фото– Райское наслаждение", "Какая фигурка" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Это не первый снимок, на котором можно в подробностях рассмотреть грудь звезды. 

Валентина МАЙОРОВА

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