Бывшая участница скандального шоу задрала кофту и показала пышную грудь

Виктория Романец похвасталась перед подписчиками Инстаграм соблазнительной фигурой. Звезда "Дома-2" задрала кофту на улице, похоже, стоя на крыше одного из зданий. В итоге все смогли разглядеть ее пышные формы в "змеином" лифчике.

Под фото экс-участница телестройки рассказала поклонникам, о том, что ей исполнилось 30 лет. Подписчики уверены, что переживать из-за возраста девушке не стоит: она шикарно выглядит.

В комментариях пользователи пожелали Виктории и ее мужу Антону Гусеву, который когда-то тоже был участником "Дома-2", поскорее завести ребенка.

"Оставайся такой же умничкой и красоткой!", "Скорее бы вам ребенка", "Не затягивая с детьми", "Такие девушки нужны стране, ты для многих идеал", "Оставайтесь всегда такой же сильной, успешной и очень красивой женщиной!", "А как же детки", "Огненная девушка", "Шикарнее тебя не найти", "Четкая красотка", "квинтэссенция сексуальности", – расхвалили Романец под фото.

Сексуальные фото звезды "Дома-2" регулярно появляются в соцсети. Девушка стала выкладывать больше смелых кадров после того, как кардинально изменилась и позировала без нижнего белья.