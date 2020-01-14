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Звезда "Дома-2" устроила стриптиз на улице

Звезда "Дома-2" устроила стриптиз на улице
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Бывшая участница скандального шоу задрала кофту и показала пышную грудь

Виктория Романец похвасталась перед подписчиками Инстаграм соблазнительной фигурой. Звезда "Дома-2" задрала кофту на улице, похоже, стоя на крыше одного из зданий. В итоге все смогли разглядеть ее пышные формы в "змеином" лифчике.

Под фото экс-участница телестройки рассказала поклонникам, о том, что ей исполнилось 30 лет. Подписчики уверены, что переживать из-за возраста девушке не стоит: она шикарно выглядит.

В комментариях пользователи пожелали Виктории и ее мужу Антону Гусеву, который когда-то тоже был участником "Дома-2", поскорее завести ребенка.

"Оставайся такой же умничкой и красоткой!", "Скорее бы вам ребенка", "Не затягивая с детьми", "Такие девушки нужны стране, ты для многих идеал", "Оставайтесь всегда такой же сильной, успешной и очень красивой женщиной!", "А как же детки", "Огненная девушка", "Шикарнее тебя не найти", "Четкая красотка", "квинтэссенция сексуальности", – расхвалили Романец под фото.

Сексуальные фото звезды "Дома-2" регулярно появляются в соцсети. Девушка стала выкладывать больше смелых кадров после того, как кардинально изменилась и позировала без нижнего белья.

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Дарья ПЕТРОВА

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