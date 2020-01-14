Белокурая красотка снялась в экстремальном мини

Маргарита Овсянникова показала своим поклонникам пикантный снимок, сделанный вовремя фотосессии. Звезда популярной телестройки присела на табурет в коротком ярко-красном платье-смокинге и черных ботфортах. Талию Марго подчеркнула широким поясом, а ноги широко расставила.

"Любимая поза", – немедленно отозвался самый ехидный подписчик. Однако большинство решило, что блондинке красный к лицу. "Ух, ты ж!!!! Супер фото!!!", "Классная", "Крутая фотка", – написали комментаторы на страничке Овсянниковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее хрупкая блондинка удивила интернет-пользователей экзотическим нарядом с ошейником.