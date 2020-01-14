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Звезда "Дома-2" расставила ноги в ботфортах

Звезда "Дома-2" расставила ноги в ботфортах
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Белокурая красотка снялась в экстремальном мини

Маргарита Овсянникова показала своим поклонникам пикантный снимок, сделанный вовремя фотосессии. Звезда популярной телестройки присела на табурет в коротком ярко-красном платье-смокинге и черных ботфортах. Талию Марго подчеркнула широким поясом, а ноги широко расставила.

"Любимая поза", – немедленно отозвался самый ехидный подписчик. Однако большинство решило, что блондинке красный к лицу. "Ух, ты ж!!!! Супер фото!!!", "Классная", "Крутая фотка", – написали комментаторы на страничке Овсянниковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее хрупкая блондинка удивила интернет-пользователей экзотическим нарядом с ошейником.

Валентина МАЙОРОВА

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