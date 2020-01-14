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"Глупо": ведущая "Дома-2" взбесила народ

"Глупо": ведущая "Дома-2" взбесила народ
Ксения Бородина. Фото:instagram.com/borodylia
Ксения Бородина призналась, что ненавидит тех, кто находится в отпуске

Звезда "Дома-2" вернулась в Москву из солнечного Таиланда и сразу же откровенно поделилась своими чувствами с поклонниками. Оказывается, Ксению Бородину ужасно раздражает, когда кто-то отдыхает, когда она работает. Эти слова не понравились ее подписчикам. 

"Я очень хорошо понимаю, что вы испытываете, когда я отдыхаю, а вы нет. Я сама их все сейчас тоже ненавижу первая мысль, а работать вы все собираетесь?! Или только отдыхать?! Откуда Деньги, столько отдыхать",

– написала ведущая "Дома-2" на своей страничке в Instagram.

Эмоциональный пост Ксении спровоцировал настоящую сетевую войну. Часть подписчиц возмутили слова Бородиной, о чем они тут же и сообщили: "А вы адекватная вообще? Как может нормального человека бесить чужой отдых ?!", "Не понимаю , кому нужно знать сколько, откуда ( понятно) Вы то че беситесь? Глупо".

На это поклонницы Ксюши справедливо ответили, что их любимая звезда просто пошутила: "Ксюша вообще-то в шутку) если не поняли юмора", "Вам знакомо понятие сарказм ?!Зачем все всерьез воспринимать ?!", "Как же наверное тяжело жить без мозгов и чувства юмора", "в шутку же это говорится. Какие люди ранимые и нежные в последнее время" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Бородину раскритиковали за натянутые до ушей трусы.

Валентина МАЙОРОВА

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