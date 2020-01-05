Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Ведущая "Дома-2" отдыхает в Таиланде. В этой жаркой стране певица не только наслаждается плаванием в прозрачной морской воде, но и успевает радовать фанатов свежими горячими кадрами. Одно из последних фото взбудоражило россиян.
"Ты пускаешь людей в свое море, а они не умеют плавать и тонут, обвиняя во всем тебя..."
- лирично подписала снимок Орлова. На фото артистка в красном бикини стоит на руках в гамаке. Поклонники звезды принялись обсуждать ее слова. Многие сошлись на том, что певица права.
Другие же фанаты не смогли не оценить пышный бюст и осиную талию Орловой.
"Красотка", "Очень сексуальная", "А ты просто мурка", "Ольга, просто супер", - отметили подписчики.
Некоторые впечатлительные интернет-пользователи испугались джунглей позади Орловой. Они предположили, что певица рискует собой, ведь на берегу могут быть крокодилы.
Ранее Орлова оголилась в лесу.
В Соединенном Королевстве полуостров признали российским
Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист