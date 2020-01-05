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Влажная и обнаженная ведущая "Дома-2" забралась в гамак

Влажная и обнаженная ведущая "Дома-2" забралась в гамак
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова сверкнула сосками

Ведущая "Дома-2" отдыхает в Таиланде. В этой жаркой стране певица не только наслаждается плаванием в прозрачной морской воде, но и успевает радовать фанатов свежими горячими кадрами. Одно из последних фото взбудоражило россиян.

"Ты пускаешь людей в свое море, а они не умеют плавать и тонут, обвиняя во всем тебя..."

- лирично подписала снимок Орлова. На фото артистка в красном бикини стоит на руках в гамаке. Поклонники звезды принялись обсуждать ее слова. Многие сошлись на том, что певица права.

Другие же фанаты не смогли не оценить пышный бюст и осиную талию Орловой.

"Красотка", "Очень сексуальная", "А ты просто мурка", "Ольга, просто супер", - отметили подписчики.

Некоторые впечатлительные интернет-пользователи испугались джунглей позади Орловой. Они предположили, что певица рискует собой, ведь на берегу могут быть крокодилы. 

Ранее Орлова оголилась в лесу. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Полина ИВАНОВА

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