Ольга Орлова сверкнула сосками

Ведущая "Дома-2" отдыхает в Таиланде. В этой жаркой стране певица не только наслаждается плаванием в прозрачной морской воде, но и успевает радовать фанатов свежими горячими кадрами. Одно из последних фото взбудоражило россиян.

"Ты пускаешь людей в свое море, а они не умеют плавать и тонут, обвиняя во всем тебя..."

- лирично подписала снимок Орлова. На фото артистка в красном бикини стоит на руках в гамаке. Поклонники звезды принялись обсуждать ее слова. Многие сошлись на том, что певица права.

Другие же фанаты не смогли не оценить пышный бюст и осиную талию Орловой.

"Красотка", "Очень сексуальная", "А ты просто мурка", "Ольга, просто супер", - отметили подписчики.

Некоторые впечатлительные интернет-пользователи испугались джунглей позади Орловой. Они предположили, что певица рискует собой, ведь на берегу могут быть крокодилы.

Ранее Орлова оголилась в лесу.