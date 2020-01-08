Ольга Орлова обнажила тело на отдыхе

Бывшая участница группы "Блестящие" продолжает забрасывать поклонников снимками с отдыха. Фотография, которую звезда выложила в своем Instagram, уже собрала сотни восторженных комментариев.

"Я очень счастлива. Впервые за долгое время...Просто захотелось поделиться этим с вами. На снимке довольная веду", – подписала фотографию Орлова.

На снимке довольная ведущая скандального телепроекта игриво улыбается, прильнув к скале. Фотография, ожидаемо, взбудоражила подписчиков.

"Красотка", "Улыбка влюбленной девушки)", "Доброе утречко Олечка. Отличного отдыха тебе дорогая. Олечка ты прекрасна", "Оль такая красивая", "Красивый кадр", "Богиня"

Ранее Орлова сбросила лифчик от купальника и показала фигуру на экзотическом фоне.