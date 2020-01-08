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Ведущая "Дома-2" обнажила грудь на пляже

Ведущая "Дома-2" обнажила грудь на пляже
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова обнажила тело на отдыхе

Бывшая участница группы "Блестящие" продолжает забрасывать поклонников снимками с отдыха. Фотография, которую звезда выложила в своем Instagram, уже собрала сотни восторженных комментариев. 

"Я очень счастлива. Впервые за долгое время...Просто захотелось поделиться этим с вами. На снимке довольная веду", – подписала фотографию Орлова.

На снимке довольная ведущая скандального телепроекта игриво улыбается, прильнув к скале. Фотография, ожидаемо, взбудоражила подписчиков. 

"Красотка", "Улыбка влюбленной девушки)", "Доброе утречко Олечка. Отличного отдыха тебе дорогая. Олечка ты прекрасна", "Оль такая красивая", "Красивый кадр", "Богиня" 

Ранее Орлова сбросила лифчик от купальника и показала фигуру на экзотическом фоне. 

Фоторепортаж
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Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Сергей САЗОНОВ

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