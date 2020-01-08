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Бывшая участница группы "Блестящие" продолжает забрасывать поклонников снимками с отдыха. Фотография, которую звезда выложила в своем Instagram, уже собрала сотни восторженных комментариев.
"Я очень счастлива. Впервые за долгое время...Просто захотелось поделиться этим с вами. На снимке довольная веду", – подписала фотографию Орлова.
На снимке довольная ведущая скандального телепроекта игриво улыбается, прильнув к скале. Фотография, ожидаемо, взбудоражила подписчиков.
"Красотка", "Улыбка влюбленной девушки)", "Доброе утречко Олечка. Отличного отдыха тебе дорогая. Олечка ты прекрасна", "Оль такая красивая", "Красивый кадр", "Богиня"
Ранее Орлова сбросила лифчик от купальника и показала фигуру на экзотическом фоне.
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