Ольга Орлова похвасталась подтянутой фигурой на фоне экзотического пейзажа

Бывшая участница группы "Блестящие" сбросила лифчик от купальника. Фото Орлова разместила в своем Инстаграм. На нем довольная ведущая телепроекта шаловливо улыбается, стоя в одних трусиках от купальника. Грудь она прикрыла двумя кокосами.

Судя по всему, этим кадром Ольга решила ответить хейтерам, которые регулярно пишует ей гадости в соцсетях. Она заявила, что закрыла комментарии для тех, кто на нее не подписан – видимо, чтобы оградиться от негатива.

"Я уверена что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора ! Поэтому, хотела спросить: Кому кокосы???" – с юмором написала она.



Пользователи посоветовали игнорировать завистников и наговорили комплиментов, отметив, что от таких кокосов не отказались бы (орфография и пунктуация сохранены).

"Оля, вы такая красотка!)) приятного отдыха вам))" "С Наступающим Рождеством!!!! Мне кокосов от красотки, пожалуйста!!!))" "Не обращайте внимания!в нашем возрасте так выглядеть не каждая 21 летняя может,это зависть!" – написали под фото поклонники.

Ранее Орлова высказалась о романе с ведущим "Дома-2".