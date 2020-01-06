Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ведущая "Дома-2" засветила свои кокосы на пляже

Ведущая "Дома-2" засветила свои кокосы на пляже
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова похвасталась подтянутой фигурой на фоне экзотического пейзажа

Бывшая участница группы "Блестящие" сбросила лифчик от купальника. Фото Орлова разместила в своем Инстаграм. На нем довольная ведущая телепроекта шаловливо улыбается, стоя в одних трусиках от купальника. Грудь она прикрыла двумя кокосами.

Судя по всему, этим кадром Ольга решила ответить хейтерам, которые регулярно пишует ей гадости в соцсетях. Она заявила, что закрыла комментарии для тех, кто на нее не подписан – видимо, чтобы оградиться от негатива.

"Я уверена что на этой странице только умные, веселые и с чувством юмора ! Поэтому, хотела спросить: Кому кокосы???" – с юмором написала она.

Пользователи посоветовали игнорировать завистников и наговорили комплиментов, отметив, что от таких кокосов не отказались бы (орфография и пунктуация сохранены).

"Оля, вы такая красотка!)) приятного отдыха вам))"  "С Наступающим Рождеством!!!! Мне кокосов от красотки, пожалуйста!!!))"  "Не обращайте внимания!в нашем возрасте так выглядеть не каждая 21 летняя может,это зависть!" – написали под фото поклонники.

Ранее Орлова высказалась о романе с ведущим "Дома-2".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей