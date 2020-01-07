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"Я аж испугалась!": Бородина показала дряблую грудь на пляже

"Я аж испугалась!": Бородина показала дряблую грудь на пляже
Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" напугала народ обработанной фотографией

Телеведущая Ксения Бородина, как и многие другие звезды, уехала греться на пляже за границу на новогодние праздники. При этом она не забывает радовать своих подписчиков фотографиями.

Правда, на этот раз она выложила фотографию, на которой узнать звезду едва ли можно. Ведущая "Дома-2" использовала специальную программу, в которой состарила себя. 

Поклонники тут же засыпали ее комментариями. 

"Я аж испугалась", "Посмотрела, подумала..:"Да ну нафиг!!", "Здесь без макияжа страшая и старая очень кожа прям", "Удалите это фото! Какое неудачное! Ужас!!!Как бабка старая!", "Что с Вами Ксюша?", "Ужасное фото".

Естественно, не все поверили в резкую старость своего кумира и поддержали публикацию. 

"Неужели ещё есть люди, которые поверили", "новая программа по старению?", "Использовали фотошоп, подскажите какой именно я хочу состарить мужа и никак не получаеться найти хорошее приложение".

Отметим, что Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым улетела отдыхать в Таиланд. 

Сергей САЗОНОВ

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