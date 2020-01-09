Полуобнаженная звезда "Дома-2" встала у бассейна

Ксения Бородина поделилась фото с отдыха. Телеведущая снялась у бассейна в раздельном купальнике с завышенной талией, продемонстрировав загорелое тело.

В Сети принялись обсуждать фигуру звезды, и мнения разделились. По словам некоторых подписчиков, звезде "Дома-2" не хватает занятий спортом – ее грудь и живот не в идеальном состоянии. Об этом заявили в комментариях:

"Фигура уже поплыла. Явно нужен спорт. Нет подтянутости", "Соски в разные стороны смотрят... вроде она 2 раза пластику груди делала, неужели нормально не могли сделать", "Трусики высокие, чтобы растяжки на животе скрыть", "Ксюша мне нравилась больше, когда была в "теле".

Однако поклонники Бородиной пришли в восторг от снимка. Они отметили, что Ксения находится в прекрасной форме.

"Прекрасна во всем и всегда", "Очень красивая", "Идеальная", "Худышка", "Нереально энергичная женщина", "Фигура обалденная!",

– похвалили телеведущую в Инстаграм.

Ранее Ксения Бородина шокировала подписчиков фотографией с дряблой грудью.