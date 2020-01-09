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Избивал и шантажировал: вскрылась правда о любовнике Рапунцель

Избивал и шантажировал: вскрылась правда о любовнике Рапунцель
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
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Участник "Дома-2" жил на деньги девушки

Кирилл Кондратьев, с которым сейчас встречается Алена Рапунцель, регулярно избивал бывшую возлюбленную и шантажировал ее. Об отношениях с ним рассказала сама Анастасия.

По словам девушки, она увела Кондратьева из семьи два года назад и сейчас об этом жалеет. Он не покупал в дом продукты, а сам пользовался ее деньгами и даже переводил их своим детям.

"Он закрывал меня на балконе и даже испражнялся на диван. А еще обещал слить в сеть наше хоум-видео, если я публично расскажу про его долги",

цитирует издание "Дни.ру" рассказ Анастасии журналу "Дом-2". Девушка добавила, что Кондратьев части избивал ее, когда напивался, и портил вещи.

В декабре стало известно об отношениях Алены Рапунцель и Кирилла Кондратьева. Впрочем, бывшая любовница звезды "Дома-2" отметила, что он с ней обсуждал и нынешнюю девушку – говорил, что у Алены кривые ноги.

Ранее Алену Рапунцель назвали плохой матерью и раскритиковали после пластики.

Карина СИРАЗОВА

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