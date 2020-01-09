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Ольга Бузова собралась замуж за Давида Манукяна. К такому выводу пришли журналисты после того, как певица официально подтвердила свои отношения с блогером.
На предстоящую свадьбу намекают посты Бузовой в Instagram. Например, праздничный маникюр певицы или ее прогулки по магазинам с подругами – возможно, девушки выбирали платье для торжества, пишет Teleprogramma.pro. К тому же, сегодня звезда вместе со своим возлюбленным улетает на отдых и возможно, предполагают журналисты, пара поженится и именно там проведет медовый месяц. А недавно поклонники заметили у телеведущей кольцо с камнем на правой руке, которое также намекает на помолвку.
Слухи о романе Бузовой и Манукяна появились несколько месяцев назад – артисты вместе снялись в клипе. Затем пара часто публиковала совместные видео в Сети, однако свои отношения никак не комментировали.
Ранее ведущая "Дома-2" перестала скрывать свой роман с Манукяном и в финале шоу "План Б" призналась, что живет со своим избранником. Затем пара отправилась отдыхать во Францию.
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