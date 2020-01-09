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Водонаева развлеклась с резиновой игрушкой в ванне

Водонаева развлеклась с резиновой игрушкой в ванне
Алена Водонаева. Фото:instagram.com/alenavodonaeva
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" сняла пикантное видео

Алена Водонаева снова провоцирует публику сексуальными роликами. На этот раз телезвезда снимала себя, судя по всему, обнаженной в ванне. В кадр попадают стройные голые ноги Водонаевой, лежащей в ванне, при этом в руках у звезды "Дома-2" резиновая игрушка – уточка. Ее красотка и сжимала для развлечения.

Пикантные фото и видео – основа Инстаграм Водонаевой. Несколько миллионов своих подписчиков она радует фото в крошечных нарядах и сексуальными роликами.

На одном из последних снимков бывшая участница популярного шоу натянула вверх свои шорты, чтобы показать свои аппетитные бедра.

Поклонники тело Водонаевой считают идеальным, о чем и пишут в социальных сетях.

"На фото как девчонка совсем) лет 20 не больше", "Красотка такая", "Фигура здоровская, красивые формы", "Лучше всех", – хвалят в Инстаграм Водонаевой.

До этого Алена Водонаева повертела ягодицами в магазине. 

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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

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