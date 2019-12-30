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Бузова в бикини залезла в бассейн к любовнику

Бузова в бикини залезла в бассейн к любовнику
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Ведущая "Дома-2" перестала скрывать возлюбленного

Ольга Бузова отправилась на отдых во Францию вместе с  возлюбленным Давидом Манукяном. Их отношения звезда решила не скрывать, наоборот, активно делится видео с любимым. На одном из них она в купальнике залезает к нему в бассейн.

Раздеться Ольга Бузова решилась только после уговоров любовника.  "Ко мне залезай. Иди сюда ко мне, жду тебя", – обратился Давид к телеведущей.

Фото: instagram.com/buzova86

После чего смеющаяся Бузова скинула халат на улице и залезла в бикини в воду, где снимала себя на камеру. На видео можно рассмотреть тонкую талию звезды шоу "Дом-2" и ее бюст.

Фото: instagram.com/buzova86

Отношения Ольги и Давида развиваются стремительно. В финале шоу "План Б" певица на всю страну рассказала о своей любви к блогеру и  призналась, что живет со своим избранником. Сейчас же певица и звезда Интернета уже записали первый совместный хит "Мандаринка".

Слухи об отношениях Бузова и Манукяна появились еще в октябре, когда их засняли целующими на улице. Похоже, в личной жизни Ольги Бузовой все наладилось.

Дарья ПЕТРОВА

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