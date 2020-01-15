Экс-участница проекта повертела бедрами

Мария Кохно опубликовала откровенное видео в Инстаграм. На нем девушка погладила свое тело, демонстрируя соблазнительные формы крупным планом. Звезда "Дома-2" снялась в коротком топе, из которого вываливалась ее пышная грудь, и обтягивающих штанах, выгодно подчеркнувших округлые бедра.

"Очень красивая и аппетитная Машенька", "Огнище", "Классно", "Выглядишь шикарно, формы огонь", "Безумно красивая фигура, и сама просто пушка",

– комментировали подписчики горячий ролик девушки, в котором она виляет ягодицами посреди торгового центра. Однако не всем это понравилось. Некоторые пользователи высказались более резко:

"Такая неуклюжая", "Зачем так седло выпячивать", "Ну как ты двигаешься, просто смешно"

Ранее звезда "Дома-2" выставила напоказ полуголые ягодицы в песке.