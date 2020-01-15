Блондинка покрутилась в купальнике перед зеркалом

Розалия Райсон наконец-то поделилась своей радостью с поклонниками. Звезда популярной телестройки показала свою новую грудь – она увеличила ее до четвертого размера в конце прошлого года.

"Прошел месяц, бандаж уже не ношу, сплю на боку. В общем кайф у меня начался",

– призналась блондинка на своей страничке в Instagram и попросила подписчиков оценить "обновку".

"Ты шикарна малышка", "Какая красивая аккуратная грудь", "Хорошо что грудь сделала просто бомба стала", "шикарный бюст", "самая прекрасная девочка эталон красоты розочка", "Очень очень!!! декольте глубже нужно", – написали восторженные почитатели звезды.

Однако многим изменения в фигуре Розы не особенно понравились. "Она ж не твоя, что ее оценивать", "Отлично,теперь хоть есть на что обратить внимание, на лицо смотреть не обязательно", "Фу", "Ты для людей сделала грудь? Муж должен оценивать, а не тут выкладывать", "Вообще никакая вобла", – ядовитым замечаниям не было конца (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

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