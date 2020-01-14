Звезды обсуждают детали торжества

Ольга Бузова показала, как ее возлюбленный – блогер Давид Манукян – подарил ей роскошный букет цветов. А он же недвусмысленно намекнул, что они готовы пойти под венец.

"Брат, на свадьбе у нас выступаешь ты, ты понял ",

– обратился возлюбленный Ольги к популярному рэперу Рамилю на страничке Бузовой в Instagram.

За 2 часа пост Ольги собрал более 2,5 млн просмотров. "Мимишность зашкаливает", "ура свадьба", "Ты сделал Оле предложение?", "когда же свадьба????!!!", "давайте свадьбу и много малышей", "Оля с тобой будто заново расцвела", – написали поклонники звезд. Названа была и дата свадьбы: "летом". Правда, ответила так не Ольга и не Давид, а одна из подписчиц.

Некоторые отметили, что парочке не стоит выставлять отношения напоказ: "Счастье любит тишину", "Настоящие отношения никому не хочется показывать,ну никому",

Кто-то решил, что звезды просто дурачатся: "люблю твои шутки", "че за прикольчики?", "а это не пиар? Себя и брата?", "хайап", "ты лицемер", "вот твари, ничего святого в людях не осталось! Что за жизнь сейчас, везде обман".

Нашлись и такие, кто заподозрил новоиспеченного жениха в корыстных намерениях: "Какая свадьба вы о чем ! Он ее не любит видно же !!!... Он с ней из-за денег! Просто Олю жалко, она его любит, а он пользуется ею!", "у Давида растет лям каждую неделю за счет Бузовой", "я вижу, конечно, что она к нему тянется, а он просто угорает, конечно жалко ее, она к нему искренние".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее Бузова вместе с Давидом снялась шуточном ролике.