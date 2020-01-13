Звезду "Дома-2" показали во время скандала с избранником

В аккаунте Ольги Бузовой появилось видео, на котором она выясняет отношения с возлюбленным – Давидом Манукяном. Заметив на его телефоне сообщение от другой девушки, артистка начала кричать на избранника и выгнала его из дома. Все это происходило при их ребенке.

Поклонникам Бузовой волноваться не стоит: в личной жизни звезды все хорошо, а ролик, появившейся в Инстаграм, – постановка. Ольга и Давид играли супругов с ребенком, которые поссорились перед Новым годом. В конце видео им удалось помириться.

"Доверие в отношениях – это смысл. Нет смысла, нет любви", - подписала видео Бузова.

Поклонники Бузовой признались, что расплакались из-за трогательного ролика. Они надеются, что скоро у певицы и звезды интернета появится ребенок.

"Боже, это очень крутое видео. Я заплакала в конце. Вы с Давой очень круто смотритесь", "Какое потрясающие видео. Просто до мурашек по коже", "Боже, как трогательно", "Такие вы милые", "Скоро дети появятся", "Оля заслужила счастье", "Идеальная пара, скорее бы вам детей", "Будете очень хорошими родителями", - отметили комментаторы.

В личной жизни Ольги Бузовой, похоже, все действительно наладилось. Сейчас вместе с блогером телеведущая отдыхает в Таиланде. До этого в интернете не раз появлялись слухи о скорой свадьбе знаменитостей. Сами влюбленные об этом молчат.