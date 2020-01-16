В социальных сетях подозревают, что звезда обратилась за помощью к хирургам

Поклонники Ольги Бузовой активно обсуждают ее новое видео с отдыха. В комментариях пользователи заметили, что бюст знаменитости стал больше и сексуальнее.

Некоторые комментаторы предположили, что Бузова увеличила бюст. "Почему никто не написал, что грудь стала красивее?", "Грудь больше стала", "Все заметили. Грудь больше стала", "Красивая грудь стала", "Явно увеличила", – написали под постом Бузовой.

Также в социальных сетях не могли обойти вниманием конфуз ведущей "Дома-2". Ольга Бузова хотела устроить для возлюбленного – Давида Манукяна – сексуальное шоу. Телезвезда планировала эффектно вылезти из бассейна в крошечном купальнике, однако ее задумка не удалась. Она поднялась на бортик бассейна на руках, но выбраться из воды не смогла – вместо этого широко раздвинула ноги и упала в воду.

В соцсети над видео со звездой "Дома-2" только посмеялись. Подписчики считают, что она опозорилась перед любовником, который снимал все происходящее.

"Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идет не так", "Грация картошки", "Как дурочка", "Как всегда ноги рогаткой", "Сексуальность на нуле", "Оля, ты только смех вызываешь", "Дико ржу", "Сексуальность не получилось сыграть", "Ведет себя как дурочка", "Зачем себя так вести на камеру?" – раскритиковали Бузову.

Сама артистка к видео, похоже, относится нормально – сама загрузила его в Инстаграм. На защиту знаменитости встали поклонники. Они восхитились ее умением посмеяться над собой.

Ранее Ольга Бузова улеглась у бассейна в коротком наряде.