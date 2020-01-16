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"Больше стала": Бузова показала изменившуюся грудь

"Больше стала": Бузова показала изменившуюся грудь
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
В социальных сетях подозревают, что звезда обратилась за помощью к хирургам

Поклонники Ольги Бузовой активно обсуждают ее новое видео с отдыха. В комментариях пользователи заметили, что бюст знаменитости стал больше и сексуальнее.

Некоторые комментаторы предположили, что Бузова увеличила бюст. "Почему никто не написал, что грудь стала красивее?", "Грудь больше стала", "Все заметили. Грудь больше стала", "Красивая грудь стала", "Явно увеличила", – написали под постом Бузовой.

Также в социальных сетях не могли обойти вниманием конфуз ведущей "Дома-2". Ольга Бузова хотела устроить для возлюбленного – Давида Манукяна – сексуальное шоу. Телезвезда планировала эффектно вылезти из бассейна в крошечном купальнике, однако ее задумка не удалась. Она поднялась на бортик бассейна на руках, но выбраться из воды не смогла – вместо этого широко раздвинула ноги и упала в воду.

В соцсети над видео со звездой "Дома-2" только посмеялись. Подписчики считают, что она опозорилась перед любовником, который снимал все происходящее.

"Когда хочешь сексуально вылезти из бассейна, но что-то идет не так", "Грация картошки", "Как дурочка", "Как всегда ноги рогаткой", "Сексуальность на нуле", "Оля, ты только смех вызываешь", "Дико ржу", "Сексуальность не получилось сыграть", "Ведет себя как дурочка", "Зачем себя так вести на камеру?" – раскритиковали Бузову.

Сама артистка к видео, похоже, относится нормально – сама загрузила его в Инстаграм. На защиту знаменитости встали поклонники. Они восхитились ее умением посмеяться над собой.

Ранее Ольга Бузова улеглась у бассейна в коротком наряде.

Фоторепортаж
На скачущей верхом Бузовой развалилось платье
Певец Сергей Лазарев и продюсер Виктор Дробыш. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро"
Певец Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Полина Гагарина со спутником. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Радиоведущий Юрий Николаев. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" Певица Диана Арбенина. Фото: Феликс Грозданов/"Утро" +1
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Я из СССР.
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Надоела эта грязь. Вы сами создаете и пиарите. Следите лучше за собой. Уверена, если показать все про каждого из обсуждающих планета лопнет от смеха. Противно.
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