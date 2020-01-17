Юлия Проскурякова ревнует мужа к бывшей, считают подписчики

Игорь Николаев 17 января отмечает 60-летие. В юбилей артиста через Инстаграм его коротко поздравила жена Юлия Проскурякова. Не забыла о дне рождения экс-супруга и Наташа Королева – она выложила в соцсети трогательное видео с ним. Комментаторы тут же начали нагнетать атмосферу, будто хотели столкнуть артисток лбами.

Многие поклонники уверены, что нынешняя жена будет еще больше ревновать артиста. Они отметили, что Юлия Проскурякова эмоционально реагирует на любые сообщения о Королевой и блокирует пользователей, которые хоть что-то о той напишут.

"Наташа, его жена не ревнует?", "Еще как ревнует, все посты его читает и комменты к ним и блокирует ей неугодных, с его же страницы, так стремно, низко, фу (дельфин и русалка=любовь навсегда!", "Меня блоканула, когда я спросила, будет ли Игорь на юбилейном бенефисе Наташи", "Юлька увидит – пипец Игорьку-Игорешке будет", – обсуждают жен Николаева поклонники.

Поклонники Королевой и Николаева считают, что пара "дельфин и русалка" останется навсегда, а бывшая жена композитора – его единственная муза.



"С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич ! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир делая его прекраснее и добрее !!! С любовью, Натуся!!!" – написала Королева.

"Как здорово, когда люди после того как расстались, продолжают общаться с теплотой и могут так красиво поздравить", "Чудесно, когда люди сохраняют хорошие отношения, несмотря ни на какие испытания в жизни! Чудесная Наташа Королева!", "Это же муза маэстро, и другой не будет, Наташа – благодарный человечек, и поздравление ее классное" – написали в Инстаграм.

Игорь Николаев и Наташа Королева были вместе почти десять лет. В 2001 г. они разошлись, позже композитор женился на Юлии Проскуряковой.