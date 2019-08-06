"Вы такая загадочная": жена Игоря Николаева оставила мужа

Молодая артистка уехала из дома одна, без ребенка

Юлия Проскурякова находится в Абхазии. Пока знаменитый супруг – композитор и певец Игорь Николаев – занимается их маленькой дочкой, она наслаждается компанией друзей и подруг на фоне живописной природы.

"Прекрасная, гостеприимная страна, в которой всё красиво и очень вкусно!.. Мы побывали на озере Рица, съездили на дачу И.В. Сталина, увидели молочный водопад, побывали на форелевом хозяйстве... Это кайф!", – поделилась артистка впечатлениями под новыми фото, выложенными в соцсети.

На снимках она позирует то стоя у воды, то войдя в нее босиком, то на балконе, то у гор. Во всех кадрах Юлия выглядит довольной. Хотя призналась, что, когда гуляла по даче Сталина, у нее шли мурашки по коже. А на озере она решилась попробовать воду из горной реки, что удивило фанатов.

Подписчики дружно откликнулись на публикацию. Многие, отметив некоторую тайну во взгляде Проскуряковой, восхищались ее внешностью и настроением:

"Вы такая загадочная", "Прекрасно выглядите", "Чудесные фотографии. Очень идёт этот стиль в одежде", "Какая вы яркая, светлая... настоящая", "Юлечка!!! Как же Вы одеваетесь хорошо!!! Все со вкусом", "Миленькая мадам", "Шикарная", "Естественная, милая, нежная, очаровашечка!", "Чистая, светлая", "Белла просто Лермонтовская", "Юля, Вы классная! Позитивчик", "Вы такая простая. Приятно смотреть и любоваться".

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова немало чудесных дней провели вместе с трехлетней дочерью Вероникой в Юрмале. А под конец лета, жена композитора разделила отпуск, наверное, для того, чтобы они с мужем могли отдохнуть друг от друга.

Маэстро это время проводит с дочкой на даче в Подмосковье. Это видно по его странице в Instagram.



Артисты женаты почти девять лет и по-прежнему счастливы вместе. Несмотря на то, что многие до сих пор скептически отнносятся к их союзу из-за большой разницы в возрасте – дочь музыканта на пять лет старше его нынешней жены.

Иногда супруги дают повод для сплетен. Как-то, увидев композитора на вечеринке без жены, да еще и рядом с Аллой Пугачевой, поклонники возмутились.