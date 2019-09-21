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Наташа Королева выложила в Instagram архивное видео, с купающимся Игорем Николаевым и Филиппом Киркоровым.
На кадрах первым в воду заходит композитор, за которым в те времена Королева была замужем.
"Вода мерзкая, холодная", – сказал Николаев.
Следом за ним решил искупаться Киркоров.
"А Киркорова на руках снесите. Какие у вас трусики, Филипп, сексуальные", – прокричала Королева.
Свою видеозапись артистка сопроводила подписью: "Как молоды мы были".
Напомним, что в 2001 году Королева развелась с Игорем Николаевым. Через два года она вышла замуж за Сергея Глушко.
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