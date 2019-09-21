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Королева показала мокрого Николаева с Киркоровым

Королева показала мокрого Николаева с Киркоровым
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка вспомнила прошлое

Наташа Королева выложила в Instagram архивное видео, с купающимся Игорем Николаевым и Филиппом Киркоровым.

На кадрах первым в воду заходит композитор, за которым в те времена Королева была замужем.

"Вода мерзкая, холодная", – сказал Николаев.

Следом за ним решил искупаться Киркоров.

"А Киркорова на руках снесите. Какие у вас трусики, Филипп, сексуальные", – прокричала Королева.

Фото: www.instagram.com/koroleva__star

Свою видеозапись артистка сопроводила подписью: "Как молоды мы были".

Напомним, что в 2001 году Королева развелась с Игорем Николаевым. Через два года она вышла замуж за Сергея Глушко.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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