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Каменских оголила грудь и показала утехи с мужем

Каменских оголила грудь и показала утехи с мужем
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская звезда в кружевном лифчике сняла свои развлечения в отпуске

Настя Каменских показала, как они с рэпером Потапом проводят время на отдыхе. Артистка и ее муж катаются на велосипедах. Наряд для прогулки певица выбрала соблазнительный – вместо футболки надела кружевной лифчик.

"Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское. Дерзкое, игривое и космическое", – объяснила звезда выбор одежды.

Поклонники украинской певицы, посмотревшие видео в Инстаграм, отнеслись к образу артистки по-разному: одни заявили, что такой стиль жене Потапа совершенно не идет, другие, наоборот, расхвалили ее за красоту и сексуальность:

"Ты крутая красотуличка", "Идеальная", "Огонь", "Все больше и больше с каждым разом не нравится выражение лица. Нелепое", "Самая-самая красивая", "Мне вообще не нравится!", "Ты кайфовая", "Вам не идет эта прическа", "Все плохо...Совсем этот стиль не идет. Ужас", "Просто бомба".

Сразу же после свадьбы артистов в соцсетях появились слухи о беременности Каменских. Однако с дня бракосочетания прошло больше шести месяцев, а живот у артистки так и не вырос. Напроотив, она регулярно выкладывает фото в бикини и обтягивающих нарядах, которые позволяют рассмотреть ее аппетитное тело.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фото Насти Каменских. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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