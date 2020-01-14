Украинская звезда в кружевном лифчике сняла свои развлечения в отпуске

Настя Каменских показала, как они с рэпером Потапом проводят время на отдыхе. Артистка и ее муж катаются на велосипедах. Наряд для прогулки певица выбрала соблазнительный – вместо футболки надела кружевной лифчик.

"Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское. Дерзкое, игривое и космическое", – объяснила звезда выбор одежды.

Поклонники украинской певицы, посмотревшие видео в Инстаграм, отнеслись к образу артистки по-разному: одни заявили, что такой стиль жене Потапа совершенно не идет, другие, наоборот, расхвалили ее за красоту и сексуальность:

"Ты крутая красотуличка", "Идеальная", "Огонь", "Все больше и больше с каждым разом не нравится выражение лица. Нелепое", "Самая-самая красивая", "Мне вообще не нравится!", "Ты кайфовая", "Вам не идет эта прическа", "Все плохо...Совсем этот стиль не идет. Ужас", "Просто бомба".

Сразу же после свадьбы артистов в соцсетях появились слухи о беременности Каменских. Однако с дня бракосочетания прошло больше шести месяцев, а живот у артистки так и не вырос. Напроотив, она регулярно выкладывает фото в бикини и обтягивающих нарядах, которые позволяют рассмотреть ее аппетитное тело.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фото Насти Каменских.