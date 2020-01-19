Фото звезды сериала "Моя прекрасная няня" огорошило публику

Здоровую Анастасию Заворотнюк заметили на модном курорте. Компанию ей составил супруг Петр Чернышев. К такому выводу пришли СМИ, основываясь на якобы недавно сделанном фото. Источник при этом остается неназванным.

Кадр опубликовал сайт "Версия.Инфо". На нем – пляж в Таиланде, полный отдыхающих. В отдалении – темноволосая женщина в бикини, которая стоит у воды в компании мужчины. Пару якобы заметили поклонники. Несмотря на то, что попавшая на снимок дама стоит так далеко, что разглядеть ее лицо практически невозможно, портал пишет, что она очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Откуда это фото, на котором фанаты нашли актрису, появилось в Сети, неизвестно. Как предполагается в материале, его сделало одно из российских либо зарубежных турагентств.

Публику якобы отдыхающая на экзотическом пляже Анастасия привела в замешательство. Ведь на днях звезда была вынуждена даже день рождения дочери отмечать в больничной палате. Родные устроили там мини-вечеринку, вызвавшую в Сети настоящий скандал. Часть пользователей после известия о Заворотнюк в Таиланде обрадовалась чудесному исцелению любимицы, другие негодуют, обвиняя ее в обмане. Один из комментаторов указал на то, что снимок старый – мол, на нем изображен пляж, который сейчас закрыт для туристов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Кто же будет про себя такие страсти выдумывать. Тем более, что артисты, как правило, народ суеверный. Сами не понимаете, что пишите. И нафик нужны такие поклонники, которые так думают" "Болеет человек или нет,это его проблемы. А нам остается только переживать . А судить тут можно каждого ..." "Какое счастье,если так!Здоровья ей и Всем!" "На фото бухта Майя Бэй, она закрыта для посещения третий год (…)" "АФЕРИСТКА" – пишут читатели "МК".

Ранее СМИ писали о том, что Заворотнюк якобы выписали из клиники.

