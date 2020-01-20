Звезду сериала "Моя прекрасная няня" оставили одну в православный праздник

Петр Чернышев и дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Крещение посетили храм в поселке Крекшино, недалеко от которого проживают. Об этом рассказал журналистам знакомый семьи.

Фигурист и наследница актрисы появились в церкви после утренней службы и набрали святой воды. Источник отмечает, что они приехали туда на машине, хотя от их дома идти десять минут, пишет агентство РИА ФАН.

"Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались",

- цитирует знакомого семьи издание "Комсомольская правда".

Он добавил, что новости о том, что Петр Чернышев и его знаменитая жена отдыхают в Таиланде, – "утка". Ранее из-за фото супругов на курорте разразился скандал.

По последней информации, Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила реабилитацию. О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно в конце лета 2019-го. По некоторым данным, у артистки рак мозга. Однако ее близкие диагноз не уточняют.