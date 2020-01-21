Звезду сериала "Моя прекрасная няня" давно не видели в реабилитационном центре

Анастасия Заворотнюк перестала посещать процедуры и плавать в бассейне клиники на Рублевке. Об этом рассказала сиделка одной из пациенток, чья палата была рядом с комнатой актрисы.

"Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", – сообщила женщина телеграм-каналу "НеМалахов".

Ранее уже появлялась информация о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из клиники, потому что врачи больше не видят смысла в ее лечении. Однако родственники актрисы никак не прокомментировали эту новость. После этого появилась информация, что Анастасию Заворотнюк вместе с Петром Чернышевом застали на курорте в Таиланде.

Впрочем, знакомый семьи знаменитости рассказал, что в тот же день фигуриста с дочерью жены Анной видели в храме, расположенном недалеко от их дома в поселке Крекшино. Они набрали святой воды.

Близкие не раскрывают деталей болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Они лишь подтвердили, что она больна. По некоторым данным, у актрисы, которая якобы борется с раком мозга, парализована часть тела. Какой именно диагноз у артистки, неизвестно до сих пор.