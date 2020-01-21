"Хирург полоснул по горлу": после исчезновения Заворотнюк всплыли жуткие детали
Здоровье Анастасии Заворотнюк – одна из самых обсуждаемых тем вот уже несколько месяцев. По последним данным, актриса пропала из реабилитационного центра – другие пациенты клиники давно не видели ее.
Пока репортеры и поклонники знаменитости пытаются разобраться, где же она находится на самом деле, журналисты вспомнили о жутких рассказах Заворотнюк. В детстве актриса часто болела и не раз оказывалась в больнице из-за воспаления гланд. Один раз маленькая Анастасия едва не простилась с жизнью, – пишет Vladtime.ru.
"Один раз было настолько сильное воспаление, что меня просто успели довезти до больницы. И без всякого обезболивания хирург просто полоснул по горлу и перевернул в раковину…на волоске, считайте, жизнь висела", - рассказывала сама актриса в эфире украинской передачи "Битва экстрасенсов".
Остается надеется, что, как и в детстве, Анастасия Заворотнюк сможет преодолеть страшную болезнь. По некоторым данным, знаменитости уже стал лучше – именно поэтому ее и выписали из клиники.
Некоторые журналисты продолжают утверждать, что актриса по-прежнему находится в клинике и даже отпраздновала там день рождения своей старшей дочери. К празднику Заворотнюк народ отнесся негативно – пользователи начали сомневаться в болезни знаменитости и обвинять ее во лжи.
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