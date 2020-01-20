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Свадьбе быть: Волочкова сделала громкое заявление

Свадьбе быть: Волочкова сделала громкое заявление
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Имя жениха балерина держит в секрете

Анастасия Волочкова на вечеринке в честь своего дня рождения призналась – она собирается замуж. Конкретную дату влюбленные пока не выбрали, но торжество состоится в 2020 году. Своего жениха танцовщица собравшимся не представила. По ее словам, он остался дожидаться ее дома.

Кто именно является загадочным спутником Волочковой, о котором она твердит уже почти год, остается загадкой. Но известную балерину он радует дорогими подарками – в день рождения преподнес ее шикарный букет.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020, – поделилась с "КП" балерина.

Подарить будущему супругу ребенка 44-летняя Волочкова не намерена. Анастасия считает, что малыш не может скрепить отношения, а ее дочери ей вполне хватает. Напомним, у танцовщицы есть дочь Арина, которая живет с отцом Игорем Вдовиным.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
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Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость николай
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...господи,не свежие новости утра,а все новости о клоунихах России, редактор..., ау.., те не под радугой родился?
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