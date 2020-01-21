Где точно находится звезда сериала "Моя прекрасная няня" остается только гадать

Местонахождение Анастасии Заворотнюк – по-прежнему загадка. Одни источники утверждают, что артистка в больнице, другие СМИ публикует страшные известия о пропаже знаменитости.

Чтобы узнать точную информацию, журналисты обратились к близким певицы – ее представителям. Концертный директор сделал неожиданное признание – он не в курсе происходящего.

"Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините", - цитирует слова Стаса Христова РИА ФАН.

Директор артистки Марина Потапова, услышав вопрос журналистов о Заворотнюк, бросила трубку.

Считается, что Заворотнюк могла покинуть реабилитационный центр по нескольким причинам: либо помочь ей врачи не могут, либо звезде стало лучше. Есть версия, что близкие Анастасии больше не в состоянии оплачивать дорогое лечение.

Как Анастасия Заворотнюк покидала реабилитационный центр, никто не видел. Поэтому звезда по-прежнему может находиться внутри. Тем более, что недавно появилась информация о том, что в больнице семья Завоортнюк праздновала день рождения старшей дочери артистки.