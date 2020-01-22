Вскрылись неожиданные факты о прошлом мужа звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Супруг Анастасии Заворотнюк стал известен не только благодаря браку с ней. За свою карьеру он пять раз побеждал в чемпионате США и дважды выигрывал чемпионат Четырех континентов. Всего этого могло и не быть, ведь в детстве Петр Чернышев мечтал о другой карьере.

Неожиданные факты из биографии фигуриста вскрыли работники шоу Татьяны Навки, в котором сейчас выступает Чернышев. Как оказалась, раньше муж Заворотнюк хотел стать хоккеистом, однако семья решила отдать его в фигурное катание.

Лечение Анастасии Заворотнюк обходится близким недешево. Деньги у поклонников родственники пока не просили. Считается, что услуги реабилитационного центра оплачивает Петр Чернышев, который зарабатывает на выступлениях в ледовом шоу Татьяны Навки.

Зрители считают мужа Анастасии Заворотнюк главной звездой шоу, но признаются, что и как хоккеист он бы им нравился не меньше.

"Петр практически главная звезда Вашего шоу!", "Да, возможно, в мире было бы на одного талантливого хоккеиста больше, но тогда и на одного талантливого фигуриста меньше", "Что ни делается, то к лучшему! Зато в мире стало на одного замечательного фигуриста больше! Ни в какой хоккей мы Петра Андреевича не отдадим!" – высказались поклонники Чернышева на странице "Навка шоу" во "Вконтакте".

Ранее "Утро" рассказывало о жуткой истории из детства Анастасии Заворотнюк.