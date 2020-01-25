Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отказали в сочувствии

После таинственного исчезновения Анастасии Заворотнюк стали известны жуткие подробности о случившемся с актрисой ранее. СМИ вспомнили одно из давнишних интервью, где артистка откровенно рассказала, как в детстве едва не погибла. Слова Анастасии, которая, по слухам, борется с раком, вызвали у публики странную реакцию.

Так, часть читателей "Утра" усомнилась в правдивости информации о болезни Заворотнюк. Другие заявили, что поведение актрисы вызывает лишь смех (орфография и пунктуация сохранены).

"Настенька угомонитесь Россия смеется", "Я не верю, что Заворотнюк больна. Родственники скрывают ее болезнь, и если бы было что-то серьезное, думаю, сообщили бы. Для чего им скрывать правду", – пишут комментаторы.

Вместе с тем преданные поклонники звезды не желают верить, что их пытаются, как считают скептики, надуть. Так, один из фанатов поставил на место хейтеров, устроивших скандал из-за вечеринки, которую организовали в палате Заворотнюк, и подчеркнул, что семья Насти вовсе не намерена обманывать общественность.

"Нет никакой лжи! Организация праздника, конечно же для поддержки больной. Это так тяжело, когда в семье есть раковый больной. Очень трудно пережить! Пусть всё будет хорошо!"

Ранее близкие Заворотнюк сделали неожиданное признание.