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Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в подмосковной клинике. Прогнозы по поводу здоровья знаменитости неутешительные. На фоне слухов о том, что состояние звезды изменилось, в Интернете начали обсуждать внезапно объявившуюся знакомую Петра Чернышева.

Американка Наоми Лэнк написала в социальных сетях, что скучает по мужу Заворотнюк. Выяснить, что это за девушка, и в каких отношениях она была со спортсменом удалось быстро. Наоми и Петр были близки почти 5 лет – они выступали на соревнованиях по фигурному катанию как пара.

"Я скучаю по катанию и по моему партнеру по катанию @petertchernyshev", – цитирует сообщение бывшей партнерши Петра Чернышева его группа во "Вконтакте".

Карьера фигуристов в США складывалось удачно – они 5 раз побеждали в чемпионате Америки. Однако в 2003 году Петр Чернышев неожиданно прекратил выступать и стал тренером. А через несколько лет окончательно перебрался в Россию, где и встретился с Анастасией Заворотнюк.

Сейчас Петр Чернышев не отходит от супруги. По некоторым данным, семья даже устроила праздник в больнице, чтобы актриса смогла побывать на дне рождения дочери. Торжество вызвало бурную реакцию поклонников. Они начали критиковать Анастасию Заворотнюк и обвинили ее во лжи. 

Дарья ПЕТРОВА

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