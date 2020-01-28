Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк вынесли приговор из-за бывшей Чернышева

Заворотнюк вынесли приговор из-за бывшей Чернышева
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Пользователи поделились информацией о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк не утешительные. Информаторы то сообщают, что звезду выписали из больницы, так как смысла в лечении нет, то пишут, что знаменитость больше не в силах посещать процедуры. Приговор Заворотнюк вынесли и врачи. Читатель "Утра" поделился своими данными, узнав о том, что объявилась бывшая Чернышева.

"Анастасия уже не жилец на этом свете" не перестают утверждать онкологи России и Европы. Хана Заворотнюк", – написал комментатор.

Напомним, бывшая партнерша Петра Чернышева вспомнила о нем. В социальных сетях фигуристка обратилась к Мужу Заворотнюк и написала, что скучает.

Мнения пользователей в Интернете по поводу болезни Анастасии Заворотнюк расходятся. Если одни искренне переживают за состояние актрисы и желают ей скорейшего выздоровления, то другие не стесняются издеваться над звездой и писать ужасающие комментарии о смерти.

"Она умрет когда-нибудь? Или как Кощей Бессмертный будет нам мозги клевать?", "Чернышев брачный аферист", "Никому не интересна судьба тупой няньки. Надоела до чертиков! Каждый день – " Заворотнюк бедная, больная, умирающая...."Фу, сколько можно". – высказались читатели "Утра".

Ранее всплыли жуткие детали о детстве Анастасии Заворотнюк. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ

Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей