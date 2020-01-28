Заворотнюк вынесли приговор из-за бывшей Чернышева
Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк не утешительные. Информаторы то сообщают, что звезду выписали из больницы, так как смысла в лечении нет, то пишут, что знаменитость больше не в силах посещать процедуры. Приговор Заворотнюк вынесли и врачи. Читатель "Утра" поделился своими данными, узнав о том, что объявилась бывшая Чернышева.
"Анастасия уже не жилец на этом свете" не перестают утверждать онкологи России и Европы. Хана Заворотнюк", – написал комментатор.
Напомним, бывшая партнерша Петра Чернышева вспомнила о нем. В социальных сетях фигуристка обратилась к Мужу Заворотнюк и написала, что скучает.
Мнения пользователей в Интернете по поводу болезни Анастасии Заворотнюк расходятся. Если одни искренне переживают за состояние актрисы и желают ей скорейшего выздоровления, то другие не стесняются издеваться над звездой и писать ужасающие комментарии о смерти.
"Она умрет когда-нибудь? Или как Кощей Бессмертный будет нам мозги клевать?", "Чернышев брачный аферист", "Никому не интересна судьба тупой няньки. Надоела до чертиков! Каждый день – " Заворотнюк бедная, больная, умирающая...."Фу, сколько можно". – высказались читатели "Утра".
Ранее всплыли жуткие детали о детстве Анастасии Заворотнюк.
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