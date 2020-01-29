"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Состояние Анастасии Заворотнюк с сентября месяца изменилось. Актриса находится в тяжелом состоянии, но чувствует себя лучше, чем раньше – об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. Также он пояснил, почему именно Заворотнюк скрывают от глаз посторонних.
Более того, Соседов поддерживает желание семьи не раскрывать личную информацию о здоровье Заворотнюк.
"Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная", – цитирует слова критика "Собеседник".
Сам Соседов актрису в живую во время болезни не видел, но ссылается на свои источники. По их информации, Завортнюк жива, но находится в тяжелом состоянии. Тем не менее надежда на выздоровление у актрисы есть.
"В случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", - добавил Сергей Соседов.
По мнению музыкального критика, причиной болезни Анастасии Заворотнюк могла стать генетика и плохая экология.
Все внимание журналистов и поклонников сейчас приковано к семье Анастасии Заворотнюк. В Интернете обсуждают праздник, который устроила старшая дочь актрисы в больнице. Также всех взволновало появление бывшей партнерши Петра Чернышева.
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