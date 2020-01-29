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Как похожи: бывшая Чернышева показала ребенка

Как похожи: бывшая Чернышева показала ребенка
Петр Чернышев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" был в отношениях с американкой, утверждают источники

Пока Анастасия Заворотнюк скрывается от посторонних глаз в стенах больницы, репортеры и пользователи интернета разбираются в прошлом ее мужа. Новой темой для обсуждения стали возможные отношения Петра Чернышева с бывшей партнершей по фигурному катанию. В Сети заподозрили, что американка могла родить старшую дочь от российского спортсмена.

Официально Наоми Ленг и Петр Чернышев в отношениях не были. Однако подписчики уже начали сравнивать супруга звезды сериала "Моя прекраскная няня" с наследницей гражданки США.

"По некоторым данным, у них был роман, а сейчас дочь спортсменки считают похожей на россиянина", – пишет Obozrevatel. На подозрения пользователей могли навести совместные фото Чернышева и девочки, которые Наоми Ленг опубликовала в Facebook.

"Многие фолловеры Ланг и Чернышева предположили, что именно Петр может оказаться биологическим отцом девочки, в особенности, если учитывать тот факт, что в последнее время они начали встречаться довольно часто", - добавляет Replyua.net.

Скорее всего, фигурист просто поддерживает хорошие отношения с бывшей партнершей. Они выиграли пять чемпионатов США.

Ранее "Утро" публиковало последние новости о состоянии Заворотнюк. 

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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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