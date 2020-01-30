"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Уже почти полгода все следят за здоровьем Анастасии Заворотнюк. Сама актриса на публике не появлялась, а ее родные официальных заявлений не делали. Болезнь знаменитости окутана тайной, поэтому в интернете появляется все больше версий, почему же ее так тщательно скрывают. Одна из них – обман.
Некоторые поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" уверены: рака у нее нет, она и ее близкие просто дурачат всех. В Сети все происходящее назвали "аферой века". Предполагается, что историю с онкологией семья актрисы разыгрывает, чтобы получить деньги и закрыть долги.
Какие именно долги есть у Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк, которые в последние годы регулярно снимались в крупных телепроектах, непонятно. Загадкой остается и вопрос заработка: родные не собирают деньги и не дают комментариев за вознаграждение.
"Походу, Настюха здоровее всех здоровых. Не знают, как ее, теперь якобы победившую неизлечимую болезнь, представить обществу. Афера века", "Здесь прошла инфа, что все это выдумано, чтобы погасить долги семьи. Неужели правда? Чему же тогда верить?", "Родственники всех звезд давали комментарии, если те болели", – высказались читатели "КП".
В качестве аргументов все сомневающиеся приводят отказ родственников от любых комментариев. По их мнению, это признак того, что родные что-то скрывают.
Возможно, ввести в заблуждение поклонников могли и сообщения репортеров. Недавно ходили слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Тогда появилась версия, что звезде стало гораздо лучше. Если верить другим источникам, актриса до сих пор находится в больнице, где недавно для нее устроили праздник.
История болезни Анастасии Заворотнюк, окутанная тайной, обрастает все новыми домыслами, но поклонники не теряют надежды узнать правду.
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