Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Уже почти полгода все следят за здоровьем Анастасии Заворотнюк. Сама актриса на публике не появлялась, а ее родные официальных заявлений не делали. Болезнь знаменитости окутана тайной, поэтому в интернете появляется все больше версий, почему же ее так тщательно скрывают. Одна из них – обман. 

Некоторые поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" уверены: рака у нее нет, она и ее близкие просто дурачат всех. В Сети все происходящее назвали "аферой века". Предполагается, что историю с онкологией семья актрисы разыгрывает, чтобы получить деньги и закрыть долги.

Какие именно долги есть у Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк, которые в последние годы регулярно снимались в крупных телепроектах, непонятно. Загадкой остается и вопрос заработка: родные не собирают деньги и не дают комментариев за вознаграждение.

"Походу, Настюха здоровее всех здоровых. Не знают, как ее, теперь якобы победившую неизлечимую болезнь, представить обществу. Афера века", "Здесь прошла инфа, что все это выдумано, чтобы погасить долги семьи. Неужели правда? Чему же тогда верить?", "Родственники всех звезд давали комментарии, если те болели", – высказались читатели "КП". 

В качестве аргументов все сомневающиеся приводят отказ родственников от любых комментариев. По их мнению, это признак того, что родные что-то скрывают.

Возможно, ввести в заблуждение поклонников могли и сообщения репортеров. Недавно ходили слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Тогда появилась версия, что звезде стало гораздо лучше. Если верить другим источникам, актриса до сих пор находится в больнице, где недавно для нее устроили праздник.

История болезни Анастасии Заворотнюк, окутанная тайной, обрастает все новыми домыслами, но поклонники не теряют надежды узнать правду.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей