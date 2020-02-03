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"Вот через кого болезнь у Насти": из-за бывшей Чернышева разгорелся скандал

"Вот через кого болезнь у Насти": из-за бывшей Чернышева разгорелся скандал
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Переживающие за звезду сериала "Моя прекрасная няня" россияне возмущены до глубины души

Из-за экс-партнерши мужа артистки Петра Чернышева снова поползли слухи о его изменах. В Сети разгорелся настоящий скандал. Публика негодует, обвиняя фигуриста в том, что он якобы довел Анастасию Заворотнюк до болезни своим непостоянством. Напомним, сплетни о разводе пары муссировались и раньше, теперь же бывшая партнерша Чернышева Наоми Ленг, которая, пока актриса борется с болезнью, объявилась и даже показала ребенка, спровоцировала новую волну слухов.

Россияне предположили, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" сильно переживала из-за измен супруга, что и спровоцировало онкологию, от которой, по сведениям СМИ, ее лечат в спецклинике. Такое мнение высказали читатели "Дней.ру".

"Похож на мужа он был первых два года после женитьбы на Насте. Потом вспомните – каждый год Настя опровергала слухи о разводе. Каждый год! Значит, Чернышев по отношению к жене ведет себя по-хамски и подло и делает это открыто. Значит, его видят в гостиницах на курортах, на закрытых тусовках с другой, что дает право журналисту быть о нем такого мнения", – написал один из них. Другой добавил, что фигурист "изменяет открыто".

С комментатором согласен и ряд читателей "Утра", которые посчитали, что его репутация изрядно подмочена, вспомнив о ребенке, которого зачем-то показала Ленг после высказываний о прошлом.

"Это точно, с таким Петрушей только болезнями обзаводиться. Это же надо такую себе репутацию приобрести, чтоб с женщинами, с которыми работал, с их детьми сравнивали – похож ребенок на Петю или не похож. Вот через кого болезнь у Насти", – высказался один из комментаторов.

Ранее сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк раскрыл российский музыкальный критик.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Кристина ЧЕРНИКОВА

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