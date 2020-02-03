Журналисты предполагают, что со звездой сериала "Моя прекрасная няня" могло произойти страшное

Репортеры продолжают обсуждать состояние болеющей Анастасии Заворотнюк. По одним данным, артистке стало лучше, по другим – хуже. Журналисты решили, что своим молчанием дочь актрисы намекает на печальный исход.

"Сегодня на "худшее" намекнула и сама дочь актрисы - 24-летняя Анна Заворотнюк. Девушка подозрительно пропала из Instagram и не публикует новые фотографии с начала года", – пишет Vladtime.ru.

Журналисты предполагают самый жуткий вариант – Заворотнюк нет в живых. Никаких подтверждений это информации нет. Поклонники знаменитости тоже не верят в такие смелые утверждения.

В социальных сетях снова активизировались группы в поддержку актрисы – поклонники оставляют свои пожелания Анастасии Заворотнюк и надеются на скорейшее выздоровление.

"Когда же мы увидим наше солнышко, каждый день жду хороших новостей. Когда это случится, это будет самый лучший день в моей жизни. Когда же уже будут хорошие новости", "Главное здоровья, душевного спокойствия остальное пусть проходит мимо!", "Милая моя девочка, дай бог тебе здоровья! Красавица мы ждем тебя на сцене", – высказались поклонники Заворотнюк.

Если сейчас пользователи внезапно стали благосклонны к Анастасии, то еще совсем недавно они обвиняли ее в обмане и называли аферисткой.