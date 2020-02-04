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Сходила в кафе с сыном: фото Заворотнюк взбудоражило публику

Сходила в кафе с сыном: фото Заворотнюк взбудоражило публику
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" провела время с семьей

Пока родственники Анастасии Заворотнюк скрывают информацию о ее состоянии, СМИ продолжают строить догадки и обсуждать жизнь актрисы. В Сети появились архивные фотографии, на которых звезда сериала "Моя прекрасная няня" проводит время в окружении старших детей – Анны и Майкла. Снимки взбудоражили пользователей, и они оставили множество комментариев.

На кадрах, которые были сделаны, вероятно, более десяти лет назад, актриса выглядит счастливой – она обнимает детей и радостно смеется. Один из кадров был снят в кафе: на нем актриса с сыном выбирают пирог у витрины.

"Счастливая семья. Она и дальше должна быть в полном составе", – написал под постом опубликовавший снимки аккаунт в Инстаграм "Новости Знаменитостей". С подписью согласились поклонники, растроганные теплыми кадрами улыбающейся знаменитости. В Сети понадеялись, что она сможет победить болезнь как можно скорее: "Живи, Настенька, на радость своим детям", "Скорейшего выздоровления", "Борись! И ты сможешь победить!", "Настюша! Надо очень глубоко верить! И все будет хорошо, здоровья Вам".

Что на самом деле сейчас происходит со звездой "Моей прекрасной няни", неизвестно. По одним данным, ей стало лучше, по другим – ее состояние лишь ухудшается.

Ранее в СМИ появилась информация, что своим молчанием дочь актрисы намекает на худшее.

Фоторепортаж
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Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Карина СИРАЗОВА

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