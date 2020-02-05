Звезда "Моей прекрасной няни", по слухам, сбежала

Молчание дочери Анастасии Заворотнюк Анны порождает все больше сплетен о состоянии актрисы. 24-летняя девушка не появлялась в соцсетях уже несколько недель, поэтому СМИ предполагают, что трагедия все-таки произошла, но семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" это тщательно скрывает. В Сети же не перестают гадать, куда же все-таки исчезла актриса.

По одной из версий, Заворотнюк с семьей уехали подальше от общественности, по другой – Анастасия стала жертвой неудачной пластической операции.

"Уехали на историческую родину", "Пластика прошла неудачно... По-новой всё переделывают... Но могу конечно ошибаться", "Да давно уже умерла. Еще в октябре, когда журналисты пронюхали и караулили ее на их семейном кладбище. Да неспроста родственники всё утаили. Ну не захотели чтобы весь мир увидел как Настя изменилась. А что с внешностью были перемены – это к бабке не ходи!" – предположили пользователи "Рамблера".

Кроме того, возникла страшная версия, якобы актриса на самом деле скончалась еще осенью, но близкие не стали об этом рассказывать. Слухи о тайных похоронах звезды появились в октябре 2019, однако эта информация так и не подтвердилась. Кроме того, близкие Заворотнюк затем объявили, что артистка перенесла операцию и ей стало гораздо лучше. Позже стало известно, что звезду "Моей прекрасной няни" выписали из клиники, где она проходила реабилитацию.

"А родственнички затаились. Неужели им нужна такая популярность? Давно бы уже рассказали правду об Анастасии, чтобы прекратились сплетни. Похоже, они их и порождают", "Видимо всех близких и знакомых попросили молчать, чтобы людям интриги создать", – написали о возможных причинах молчания семьи актрисы пользователи "Утро.ру".

Ранее в Сети появились слухи об изменах мужа Заворотнюк Петра Чернышева.